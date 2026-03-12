Ричмонд
Двух пропавших в Самарской области детей нашли

В Самарской области установили местонахождение мальчика и девочки, которые пропали 11 марта.

Источник: Аргументы и факты

Местонахождение двух детей, которые пропали в Самарской области 11 марта, удалось установить, пишет ТАСС.

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», заявка на поиск детей в Новокуйбышевске пришла вечером 12 марта. Тогда оперативно собрали информацию для начала поисковых мероприятий.

«В 23:00 по местному времени (22:00 по Москве — прим. ред.) отрядом от ГУ МВД России по Самарской области получена информация о том, что местонахождение детей установлено. Поиск завершен», — добавили в поисковом отряде.

Как сообщалось ранее, девочка и мальчик 2010 и 2016 годов рождения ушли из дома 11 марта и не вернулись обратно. На розыск детей был ориентирован весь личный состав городского отдела полиции.