Что делать, если на стопе появилась шишка: советы ортопеда

«Москва 24» рассказала, что вальгусная деформация стопы у взрослых — это распространенная ортопедическая патология, проявляющаяся в искривлении первого пальца ноги вовнутрь. Форма ноги изменяется, и человек испытывает болевой синдром, не может носить нормальную обувь. Медики лечат данную патологию миниатюрными разрезами на коже размером до 3 миллиметров при помощи уникальных минискальпелей и пил размером около 2 миллиметров.