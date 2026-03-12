Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что делать, если на стопе появилась шишка: советы ортопеда

Ортопед Мирошникова: снижение веса поможет остановить рост шишки на стопе.

Источник: Комсомольская правда

Шишка на стопе, которая появляется в районе большого пальца, влияет на работу всего опорно-двигательного аппарата. Что делать, если косточка начала расти, сообщила изданию aif.ru травматолог-ортопед Екатерина Мирошникова.

— Чтобы отсрочить встречу с хирургом, пока изменения костей стопы незначительны, рекомендуется нормализация веса: лишние килограммы повышают нагрузку на связочный аппарат стопы. Также следует избегать шпилек и туфель на плоской подошве, на высокой платформе и использовать ортопедические стельки: они помогают уменьшить боль, отёчность и усталость ног, — перечислила специалист.

Ортопед посоветовала, помимо прочего, носить силиконовые межпальцевые вкладыши, а, при необходимости, — ночные шины, супинаторы и специальную ортопедическую обувь.

«Москва 24» рассказала, что вальгусная деформация стопы у взрослых — это распространенная ортопедическая патология, проявляющаяся в искривлении первого пальца ноги вовнутрь. Форма ноги изменяется, и человек испытывает болевой синдром, не может носить нормальную обувь. Медики лечат данную патологию миниатюрными разрезами на коже размером до 3 миллиметров при помощи уникальных минискальпелей и пил размером около 2 миллиметров.