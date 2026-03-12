Ричмонд
Названа скрытая опасность частого приема обезболивающих

Нефролог Иванов: частый прием обезболивающих нарушает работу почек.

Источник: Комсомольская правда

Частый прием безобидных, на первый взгляд, обезболивающих препаратов, может привести к серьезным проблемам с почками. Об этом предупредил в разговоре с корреспондентом «РИАМО» нефролог Олег Иванов.

— Сокрушительный удар мы наносим себе сами, привыкая глотать обезболивающие при любом дискомфорте. Популярные нестероидные противовоспалительные препараты при регулярном приеме спазмируют сосуды, критически нарушая кровоток в почках, — заявил специалист.

Доктор назвал и другие факторы развития болезни почек — это высокое артериальное давление и скачки глюкозы в крови. Некомпенсированная гипертония и диабет оставляют мертвую рубцовую ткань на месте работающих клеток органа.

Кстати, белковые диеты могут вызвать болезнь почек, об этом сообщил RT. Дело в том, что такая пища может спровоцировать повышение уровня мочевой кислоты, что разрушает ткани органов и ведёт к камнеобразованию.