В Ростовской области почти 400 участников СВО не могут адаптировать жилье

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Проблема с установкой «умного дома» и адаптацией жилья возникла у почти 400 участников СВО в Ростовской области. Об этом сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Татьяна Карасева во время круглого стола второго окружного отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат!».
«Установка “умного дома” и адаптация жилья предполагается у более 640 человек. Провести ее невозможно почти у 400 человек, потому что жилое помещение принадлежит третьему лицу или там идет ремонт», — сказала Карасева. Она уточнила, что на данный момент провести адаптацию жилья «условно» невозможно, но в перспективе планируется охватить всех участников СВО.
По словам Карасевой, уже полностью адаптирован 31 адрес, включая придомовые территории. Также в стадии обследования находятся 126 адресов.
Второй окружной отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!», посвященный вопросам ЖКХ, жилищного строительства и сбору инициатив в новый программный документ, с которым партия пойдет на выборы в Госдуму проходит в четверг в Ростове-на-Дону. В нем принимают участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Также на площадке форума собрались ветераны СВО, губернаторы регионов Южного федерального округа, координаторы партийных проектов, эксперты строительного рынка и ЖКХ, инженеры и архитекторы. Первый такой форум прошел в Свердловской области и был посвящен будущему технологическому блоку программы.