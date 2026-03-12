В СЗФО готовятся к паводкам и пожарам: Руденя поручил главам регионов взять ситуацию на личный контроль

Под председательством полпреда президента в СЗФО Игоря Рудени прошло заседание комиссии по ЧС. Участие приняли губернаторы Северо-Запада, включая губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, представители МЧС, Росгидромета, Рослесхоза и других ведомств. Главная тема — подготовка к весеннему половодью и пожароопасному сезону.
В округе определили 56 участков, где наиболее вероятны заторы льда. За ними будут следить оперативные группы. В период половодья задействуют более 500 наблюдательных постов. Запланированы ледокольные, взрывные работы, распиловка и расчистка русел.
Руденя поручил главам регионов заранее, в начале дачного сезона, провести разъяснительную работу с населением по профилактике ландшафтных пожаров. Также подняли вопросы готовности систем оповещения и работы гидротехнических сооружений.
Полпред потребовал от губернаторов создать резервы финансов и материальных ресурсов — на случай, если потребуется экстренно обеспечивать людей водой, едой и лекарствами. Также поручил взять на контроль компании, отвечающие за состояние дорог и инженерных сооружений.
По итогам заседания приняты решения, направленные на минимизацию рисков для населения и инфраструктуры. Контроль остаётся за аппаратом полпреда.