В Калининградской области в пятницу потеплеет до +16°C — синоптики

Утром воздух прогреется до +3…+11°C. Погода будет малооблачной, однако местами сохранится дымка и туман, особенно в восточной части региона. Днём в Калининграде и области ожидается +13…+16°C. На побережье температура составит +12…+14°C, на Куршской и Балтийской косе — +8…+13°C. Осадки не прогнозируются.