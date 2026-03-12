В Калининградской области в пятницу потеплеет до +16°C — синоптики

В пятницу, 13 марта, в регионе прогнозируется тёплая погода без осадков. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Ночью температура воздуха составит +1…+4°C, местами может опускаться до 0 . Ожидается переменная облачность, дымка и туман, в отдельных районах видимость может снизиться менее чем до 200 метров.
Утром воздух прогреется до +3…+11°C. Погода будет малооблачной, однако местами сохранится дымка и туман, особенно в восточной части региона. Днём в Калининграде и области ожидается +13…+16°C. На побережье температура составит +12…+14°C, на Куршской и Балтийской косе — +8…+13°C. Осадки не прогнозируются.
Вечером температура понизится до +5…+10°C, сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер в течение суток будет южный и юго-восточный, слабый или умеренный — 2−8 м/с, днём усилится до 4−11 м/с, с порывами до 12−15 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 762 до 756 мм рт. ст.