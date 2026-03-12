Бывший сенатор Савельев признан виновным в покушении на убийство

Напомним, Савельева задержали 2 августа 2024 года после заседания Совета Федерации. Его обвинили в причастности к организации убийства бизнесмена Сергея Ионова. После этого сенаторы лишили его неприкосновенности, а суд избрал меру пресечения в виде ареста.