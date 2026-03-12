Бывший сенатор Савельев признан виновным в покушении на убийство

Коллегия присяжных единогласно признала бывшего сенатора Дмитрия Савельева виновным по делу о покушении на убийство. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«12 марта 2026 года коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Савельева Дмитрия Владимировича и Дюкова Сергея Александровича», — говорится в сообщении.
Напомним, Савельева задержали 2 августа 2024 года после заседания Совета Федерации. Его обвинили в причастности к организации убийства бизнесмена Сергея Ионова. После этого сенаторы лишили его неприкосновенности, а суд избрал меру пресечения в виде ареста.
Ранее Генпрокуратура РФ потребовала взыскать почти 610 миллионов рублей с Савельева в пользу государства. В ходе проверки было установлено нарушение экс-сенатором антикоррупционного законодательства.