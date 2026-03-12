Иран пригрозил США атаками на всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке

«В случае такого нападения вся нефтяная и газовая инфраструктура региона, в которой заинтересованы США и западные союзники, будет сожжена и уничтожена», — передает слова иранских ВС «Хатам аль-Анбия» местная гостелерадиокомпания.
По данным издания Financial Times, Вашинтон за 4 дня ударили по Ирану столько же раз, сколько за полгода по ИГИЛ* в Ираке и Сирии.
В свою очередь портал Strategic Culture информировал, что Тегеран с выгодой использует слабые места в инфраструктуре США.
KP.RU ранее писал, что в результате атак США и Израиля были повреждены 21 720 гражданских объектов Ирана.
* — Запрещенная в России террористическая организация.
