Иран пригрозил США атаками на всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке

Иран уничтожит всю нефтегазовую инфраструктуру США на Ближнем Востоке, если его объекты атакуют.

Источник: Комсомольская правда

Представитель командования иранских ВС «Хатам аль-Анбия» сделал заявление о готовности нанести удары по всей нефтегазовой инфраструктуре Ближнего Востока, принадлежащей США. Это станет ответом на возможное нападение на энергетические объекты Ирана.

«В случае такого нападения вся нефтяная и газовая инфраструктура региона, в которой заинтересованы США и западные союзники, будет сожжена и уничтожена», — передает слова иранских ВС «Хатам аль-Анбия» местная гостелерадиокомпания.

По данным издания Financial Times, Вашинтон за 4 дня ударили по Ирану столько же раз, сколько за полгода по ИГИЛ* в Ираке и Сирии.

В свою очередь портал Strategic Culture информировал, что Тегеран с выгодой использует слабые места в инфраструктуре США.

KP.RU ранее писал, что в результате атак США и Израиля были повреждены 21 720 гражданских объектов Ирана.

* — Запрещенная в России террористическая организация.

