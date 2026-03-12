Ричмонд
Евраев: новый стадион появится на месте старого стадиона «Шинник»

По словам губернатора региона, затраты на возведение составят не менее 16 млрд рублей.

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 марта. /ТАСС/. Новый футбольный стадион на 12 тыс. мест построят в Ярославле на месте старого стадиона «Шинник», затраты на возведение составят не менее 16 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев на пресс-конференции.

«В любом случае это будет новый стадион. Он будет современный, он будет 12-тысячник. Он будет находиться на месте того стадиона, который у нас сейчас — “Шинник”. И это будут полностью инвестиции ПСБ, на 100%. И огромное спасибо коллегам за то, что такой проект мы с ними сделали, этот проект поддержал президент Владимир Владимирович Путин», — сказал Евраев.

По его словам, проект уже в стадии реализации, все необходимые для подготовки к строительству процедуры займут около двух лет. «Когда стадион будет построен — это будет и стадион, и вокруг определенное офисное пространство ПСБ. Мы получим современное спортивное офисно-деловое пространство в центре города. В историческом месте, великолепный проект», — сообщил губернатор.

Он отметил, что вложения в строительство стадиона без офисной части составят не менее 16 млрд рублей. Предполагается, что в период строительных работ футбольный клуб «Шинник» будет играть на другом стадионе в Ярославле — «Нефтяник». Он будет отремонтирован до соответствующего уровня.