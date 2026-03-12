Евраев: новый стадион появится на месте старого стадиона «Шинник»

«В любом случае это будет новый стадион. Он будет современный, он будет 12-тысячник. Он будет находиться на месте того стадиона, который у нас сейчас — “Шинник”. И это будут полностью инвестиции ПСБ, на 100%. И огромное спасибо коллегам за то, что такой проект мы с ними сделали, этот проект поддержал президент Владимир Владимирович Путин», — сказал Евраев.