Юрист Палюлин: новые меры Минцифры разрушат три столпа телефонных мошенников

Юрист Антон Палюлин рассказал, как новые меры Минцифры бьют по инфраструктуре мошеннических колл-центров. Ситуация с обманом россиян давно приобрела масштабный характер, только в январе 2026 года было зафиксировано 60 млн мошеннических вызовов из-за рубежа.
Если раньше на мошенничества реагировали постфактум, то теперь делается ставка на превентивные меры — блокировку самой возможности совершения операции.
Минцифры планирует провести глубокую интеграцию информационной системы противодействия правонарушениям (ГИС «Антифрод») с банками и базами операторов связи.
Все это будет бить по инфраструктуре мошеннических колл-центров. Они работают на трех китах: подмене номера (спуфинг), использовании посреднических («дропских») счетов и аренде сим-карт.
Прежде всего, сработает запрет на звонки с номеров, не входящих в систему нумерации РФ, если абонент не дал такого согласия. Это обнуляет эффективность спуфинга из-за рубежа, мошенники не смогут маскироваться под номера госорганов.
Механизм внесудебной блокировки фишинговых сайтов позволит блокировать ресурсы, имитирующие легальные сервисы. Они могут прекращать функционировать в течении 24 часов.
— Мошенники неизбежно будут смещать фокус на социальную инженерию, где основную роль играет не техническая возможность, а психологическое воздействие, — говорит юрист RuNews24.ru.
А создание центральной базы идентификаторов пользовательского оборудования (IMEI) позволит отслеживать гаджеты и блокировать устройства мошенников в сети.
Но есть и проблемы — блокировка номеров будет осуществляться системой ГИС, и не понятно, как исключать свой номер, если он оказался внесен в «черный список» по ошибке.