В Ростове-на-Дону хотят запустить проект «Двор без барьеров» для участников СВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 марта. /ТАСС/. Проект «Двор без барьеров» для создания доступной среды в домах, где проживают ветераны специальной военной операции (СВО) с тяжелыми ранениями, предложили запустить в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Ростовской области Татьяна Карасева во время круглого стола второго окружного отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат!».
«Мы предлагаем ввести проект “Двор без барьеров”, рассмотреть возможность внесения дополнений в программу “Формирование комфортной городской среды”. Если в многоквартирном доме проживает ветеран спецоперации с тяжелым ранением, двор этого дома получает безусловный приоритет на полную реконструкцию для создания безбарьерной среды», — сказала Карасева.
Она также предложила внести изменения в свод правил «Доступные здания и сооружения для маломобильных групп населения». По словам Карасевой, необходимо создать специальные службы, которые будут следить за тем, чтобы застройщики соблюдали требования к удобным съездам, широким дверным проемам и планировке санузлов. Если эти нормы будут выполняться сразу, в будущем получится избежать масштабных реконструкций.
Форум «Есть результат!», посвященный вопросам ЖКХ, жилищного строительства и сбору инициатив в новый программный документ, с которым партия пойдет на выборы в Госдуму, проходит в четверг в Ростове-на-Дону. В нем принимают участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Также на площадке форума собрались ветераны СВО, губернаторы регионов Южного федерального округа, координаторы партийных проектов, эксперты строительного рынка и ЖКХ, инженеры и архитекторы. Первый такой форум прошел в Свердловской области и был посвящен будущему технологическому блоку программы.