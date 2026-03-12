Ричмонд
Норвежский лыжник Клебо рухнул затылком на трассе и попал в больницу

Одиннадцатикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо госпитализирован после тяжёлого падения в полуфинале спринта классическим стилем на этапе Кубка мира в Драммене.

Инцидент произошёл в четверг: американец Бен Огден наехал на лыжу Клебо, упал и повалил норвежца и ещё двух участников. Клебо ударился затылком и долго не мог подняться. Его отправили в больницу для обследования.

Тренер сборной Норвегии Арильд Монсен сообщил, что спортсмен в сознании, но падение было серьёзным. Напомним, в феврале Клебо установил рекорд, выиграв шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

Всего на его счету 11 олимпийских золотых наград, 15 побед на чемпионатах мира, пять Кубков мира и пять «Тур де Ски».

