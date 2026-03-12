Волочкова заговорила про отношения, которые связывают ее с Сулейманом Керимовым

12 марта свое 60-летие отметил сенатор Сулейман Керимов. Анастасия Волочкова не смогла пройти мимо этого событий — и хотя лично поздравить политика она не может, но с теплом вспоминает отношения, которые связывали их в 2000-х годах.
Их отношения длились около трех лет и зародились они в Большом театре. Балерина выступала на вечере с па-де-де из балета «Дон Кихот», после чего на банкете бизнесмен лично представился ей.
До сих пор артистка называет Сулеймана Керимова своим «самым главным и самым любимым мужчиной» в жизни.
Балерина отметила, что их связывают не только общие личные воспоминания, но и патриотические чувства, которые оба питают к своей стране, делают вклад в ее развитие. Балерина назвала юбиляра настоящим патриотом.
— Это самое главное. Это то, что нас объединяло и объединяет до сих пор. Неважно, что мы сейчас не вместе как близкие люди, но этот патриотизм России нас связывает, — поделилась Волочкова с Super.ru.