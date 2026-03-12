Ричмонд
Средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников за три часа

Средства ПВО сбили шесть БПЛА над Крымом за три часа.

Источник: Аргументы и факты

Средства противовоздушной обороны сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа за три часа, сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, средства ПВО перехватили и уничтожили 14 БПЛА самолетного типа в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Дроны ликвидировали над Крымом (6), Курской (4), Белгородской (2), Брянской (1) и Калужской (1) областями.

Ранее стало известно, что силы ПВО нейтрализовали 30 БПЛА над российскими регионами в период с 14:00 до 20:00. Наибольшее число беспилотников сбили в небе над Белгородской областью (19).

До этого момента сообщалось об уничтожении 80 БПЛА в ночь на 12 марта.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
