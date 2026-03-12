Россиянам разрешат брать в самолет более 100 миллилитров детского питания

Некоторые российские авиакомпании пишут на своих сайтах, что их пассажирам можно провозить детское питание в ёмкостях больше 100 миллилитров. Однако в общем документе Минтранса РФ регламентировано, что один пассажир может провозить с собой в самолете жидкости в емкостях вместимостью не более 100 миллилитров и общим объемом не более 1 литра. В том числе, в этом пункте прописано, детское питание, в частности, материнское молоко, но указано, что его можно брать «в количестве, необходимом на время полета».