Певица Лобода не смогла продать особняк в Подмосковье из-за «токсичности имени»: теперь дом сдается в аренду за 1,3 млн

Певица Светлана Лобода начала сдавать в аренду свой особняк в России, который не удается продать уже два года. Как сообщает «Газета.Ru», стоимость аренды недвижимости составляет 1,3 миллиона рублей в месяц.
Дом в поселке Николо-Урюпино был выставлен на продажу после начала СВО, когда артистка покинула страну. Изначально она запросила за него 650 миллионов рублей, однако в конце 2025 года цена резко возросла до 850 миллионов. Особняк Лободы занимает гектар земли в Подмосковье.
Риелтор Юлия Юсова отметила, что причина низкого спроса на особняк заключается в репутации Лободы. Дом могут приобрести лишь люди, которые не обращают внимания на статус владельца. Юрист добавила, что имя певицы стало «токсичным» для многих потенциальных покупателей.
Ранее KP.RU сообщал, что Светлана Лобода может столкнуться с трудностями при попытке вернуться в Россию. В правоохранительных органах подчеркнули, что есть основания для отказа в пересечении границы.