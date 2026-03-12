Певица Лобода не смогла продать особняк в Подмосковье из-за «токсичности имени»: теперь дом сдается в аренду за 1,3 млн

Дом в поселке Николо-Урюпино был выставлен на продажу после начала СВО, когда артистка покинула страну. Изначально она запросила за него 650 миллионов рублей, однако в конце 2025 года цена резко возросла до 850 миллионов. Особняк Лободы занимает гектар земли в Подмосковье.