Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главком НАТО Гринкевич заявил, что США жёстко ответят на помощь Ирану

США намерены жёстко ответить тем странам, которые содействуют Тегерану.

Источник: Комсомольская правда

В НАТО сделали заявление об ответе на помощь Ирану. По словам главкома НАТО в Европе Алексуса Гринкевича, США в жесткой форме ответят любым «пособникам Ирана» в атаках на американские силы на Ближнем Востоке.

«Я уверен, что мы даем решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», — заявил главком НАТО на слушаниях в сенате.

Российские власти официально проинформировали Вашингтон об отсутствии каких-либо разведывательных контактов между Москвой и Тегераном. Об этом накануне заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

При этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев рассказал, почему Россия воздержалась от голосования по резолюции ООН по Ирану.

По сообщениям Reuters, в НАТО осудили действия Ирана после новости о пролете ракеты над Турцией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше