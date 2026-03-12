Главком НАТО Гринкевич заявил, что США жёстко ответят на помощь Ирану

«Я уверен, что мы даем решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на силы США», — заявил главком НАТО на слушаниях в сенате.
Российские власти официально проинформировали Вашингтон об отсутствии каких-либо разведывательных контактов между Москвой и Тегераном. Об этом накануне заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
При этом заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев рассказал, почему Россия воздержалась от голосования по резолюции ООН по Ирану.
По сообщениям Reuters, в НАТО осудили действия Ирана после новости о пролете ракеты над Турцией.
