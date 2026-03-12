Ричмонд
Главком НАТО Гринкевич сообщил о готовности США жестко ответить на помощь Ирану

Главнокомандующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил о готовности Соединенных Штатов жестко ответить любой стране, которая содействует Ирану в атаках на американские силы на Ближнем Востоке.

— Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности военных США, я считаю, что мы должны отвечать жестко. Мы даем решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на американские силы, — сказал он в четверг, 12 марта, во время слушания в сенате, передает РИА Новости.

Силам обороны НАТО удалось уничтожить баллистическую ракету, выпущенную Ираном. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе Минобороны Турции. По информации ведомства, в небе над страной была уничтожена баллистическая ракета, предположительно, запущенная из Ирана. Жертв в результате удара нет.

4 марта системы ПВО Турции впервые с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке также перехватили ракету, выпущенную, как предполагается, с территории Ирана.

Соединенные Штаты Америки практически уничтожили Иран в ходе войны. Об этом 11 марта сообщил президент США Дональд Трамп.

