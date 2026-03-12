Главком НАТО Гринкевич сообщил о готовности США жестко ответить на помощь Ирану

— Всякий раз, когда кто-либо любым способом подвергает опасности военных США, я считаю, что мы должны отвечать жестко. Мы даем решительный ответ любому, кто помогает иранцам в наведении на американские силы, — сказал он в четверг, 12 марта, во время слушания в сенате, передает РИА Новости.