Европейский совет обсудит Иран и Украину на заседании 19 марта

19 марта по инициативе Кошты пройдет заседание на темы Ближнего Востока и Украины.

Источник: Комсомольская правда

Глава Европейского совета Антониу Кошта инициировал проведение встречи 19 марта по вопросу Ирана и Украины. На заседании планируется обсуждение ближневосточного кризиса и текущей обстановки на Украине главами государств и правительств ЕС.

«Коллеги, приглашаю вас на заседание Евросовета, которое пройдет 19 марта. Мы обсудим ситуацию в Иране и [ближневосточном] регионе», — следует из текста коммюнике.

По словам Кошты, ключевыми темами станут Украина и обострение в Ливане, секторе Газа и на Западном берегу.

В числе приглашенных на заседание также значится генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Европейского цнтробанка Кристин Лагард и председатель Еврогруппы Кириакос Пьерракакис. По словам бывшего посла Великобритании в Москве Иэна Прауда, с установлением мира на Украине в Европе возникнут проблемы.

