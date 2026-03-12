Европейский совет обсудит Иран и Украину на заседании 19 марта

«Коллеги, приглашаю вас на заседание Евросовета, которое пройдет 19 марта. Мы обсудим ситуацию в Иране и [ближневосточном] регионе», — следует из текста коммюнике.
По словам Кошты, ключевыми темами станут Украина и обострение в Ливане, секторе Газа и на Западном берегу.
В числе приглашенных на заседание также значится генсек ООН Антониу Гутерриш, глава Европейского цнтробанка Кристин Лагард и председатель Еврогруппы Кириакос Пьерракакис. По словам бывшего посла Великобритании в Москве Иэна Прауда, с установлением мира на Украине в Европе возникнут проблемы.
