Ананасовое настроение: три блюда, которые удивят и вдохновят

Ананас — удивительный фрукт, который словно создан для кулинарных экспериментов. Кто-то любит его в классической «гавайской» пицце, кто-то добавляет в мясные блюда, чтобы придать им сочность и пикантность, а кто-то обожает за способность делать выпечку невероятно ароматной. Мы собрали три совершенно разных рецепта, которые раскрывают характер ананаса с новой стороны. Здесь найдётся всё: от уютной домашней пиццы с хрустящим беконом до тайской курицы в нежных сливках и эффектного шоколадного пирога. Выбирайте то, что вам по душе, и пусть на вашей кухне будет немного солнечного тропического настроения.