Ричмонд
+1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ананасовое настроение: три блюда, которые удивят и вдохновят

Это фрукт, который словно создан для кулинарных экспериментов.

Источник: Клопс.ru

Ананас — удивительный фрукт, который словно создан для кулинарных экспериментов. Кто-то любит его в классической «гавайской» пицце, кто-то добавляет в мясные блюда, чтобы придать им сочность и пикантность, а кто-то обожает за способность делать выпечку невероятно ароматной. Мы собрали три совершенно разных рецепта, которые раскрывают характер ананаса с новой стороны. Здесь найдётся всё: от уютной домашней пиццы с хрустящим беконом до тайской курицы в нежных сливках и эффектного шоколадного пирога. Выбирайте то, что вам по душе, и пусть на вашей кухне будет немного солнечного тропического настроения.

Фирменная гавайская пицца (с беконом).

Классическое сочетание сладкого ананаса и соленого мяса. Чтобы блюдо было максимально вкусным, рекомендую заменить обычную ветчину на хрустящий бекон или прошутто.

Тесто: Готовое (дрожжевое) или магазинное.

Соус: Томатный соус для пиццы (или смешайте томатную пасту с орегано и чесноком).

Начинка:

Куриное филе (или бекон/ветчина) — 200 г. Консервированные ананасы кольцами или кусочками. Сыр моцарелла — 150−200 г. Свежий перец чили (по желанию) — для остроты.

Приготовление:

Раскатайте тесто, смажьте соусом. Выложите кусочки курицы (или бекона) и ананасы. Обильно посыпьте тёртым сыром. Выпекайте в разогретой до 200  духовке около 15 минут до золотистой корочки.

Сливочная курица по-тайски с ананасом.

Это блюдо удивит вас нежным вкусом. Кисло-сладкий ананас идеально балансирует жирные сливки, а карри добавляет аромат.

Ингредиенты:

Куриное филе — 400 г. Консервированный ананас (кусочками) — 200 г. Лук репчатый — 1 шт. Чеснок — 2 зубчика. Сливки 20% — 200 мл. Паста карри (желтая или красная) — 1 ст. ложка (или порошок карри). Соль, перец, масло для жарки.

Приготовление:

Курицу нарежьте кубиками и обжарьте до полуготовности в глубокой сковороде. Добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, жарьте еще 3−4 минуты. Всыпьте карри, перемешайте, прогрейте минуту. Влейте сливки и добавьте ананасы (вместе с небольшим количеством сока из банки). Тушите под крышкой 10−15 минут. Подавайте с рисом.

Шоколадный пирог с ананасами.

Простой десерт, который готовится очень быстро. Ананас делает выпечку сочной и не дает ей черстветь.

Ингредиенты:

Консервированные ананасы кольцами — 1 банка. Мука — 200 г. Сахар — 150 г (можно уменьшить). Яйца — 2 шт. Сливочное масло — 100 г (растопить). Какао-порошок — 3 ст. ложки. Разрыхлитель — 1 ч. ложка. Вишня (свежая или замороженная) — по желанию, для украшения.

Приготовление:

Форму для выпечки смажьте маслом. На дно выложите кольца ананаса (в центр кольца можно положить ягодку вишни — будет красиво). В миске смешайте яйца с сахаром, добавьте растопленное масло. Отдельно смешайте муку, какао и разрыхлитель, просейте в жидкую смесь. Замесите тесто (оно будет гуще, чем на оладьи). Вылейте тесто поверх ананасов в форме. Выпекайте при 180  около 30−40 минут. Готовый пирог обязательно переверните на тарелку вверх дном, чтобы ананасы оказались сверху.