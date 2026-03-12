Ричмонд
+1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sabah: Женщина в Стамбуле умерла после 301 обращения к врачам за год

Жительница турецкого Стамбула 301 раз за год обратилась к врачам и скончалась. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил глава стамбульского департамента здравоохранения Абдуллах Гюнер.

Жительница турецкого Стамбула 301 раз за год обратилась к врачам и скончалась. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил глава стамбульского департамента здравоохранения Абдуллах Гюнер.

— В среднем жители Стамбула обращаются в больницы 12 раз в год. Это средняя цифра — я вообще не ходил по врачам в прошлом году. Однако мы нашли рекордсмена — есть женщина, которая за год обращалась к медикам 301 раз, упокоит Аллах ее душу, — цитирует его издание Sabah.

Гюнер не уточнил, какие жалобы были у этой пациентки.

По его словам, за прошлый год врачи провели 207 миллионов осмотров, из них более 80 процентов в госклиниках. За год в Стамбуле с населением около 16 миллионов человек медики осуществили более 2,6 миллиона операций.

— Таким образом, в городе каждые две секунды проводится операция, — отметил глава департамента здравоохранения.

Мать четырех детей из Канады Джессика Шаньон Гайо отправилась ради операции по подтяжке груди и живота в турецкий город Анталью. После процедуры она почувствовала себя плохо, и медикам не удалось ее спасти. Об этом 12 марта сообщил портал The Sun.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше