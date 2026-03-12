Sabah: Женщина в Стамбуле умерла после 301 обращения к врачам за год

Жительница турецкого Стамбула 301 раз за год обратилась к врачам и скончалась. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил глава стамбульского департамента здравоохранения Абдуллах Гюнер.
— В среднем жители Стамбула обращаются в больницы 12 раз в год. Это средняя цифра — я вообще не ходил по врачам в прошлом году. Однако мы нашли рекордсмена — есть женщина, которая за год обращалась к медикам 301 раз, упокоит Аллах ее душу, — цитирует его издание Sabah.
Гюнер не уточнил, какие жалобы были у этой пациентки.
По его словам, за прошлый год врачи провели 207 миллионов осмотров, из них более 80 процентов в госклиниках. За год в Стамбуле с населением около 16 миллионов человек медики осуществили более 2,6 миллиона операций.
— Таким образом, в городе каждые две секунды проводится операция, — отметил глава департамента здравоохранения.
