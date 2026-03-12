Ричмонд
+1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Вдарьте посильнее»: ЦАХАЛ раскрыла переговоры пилотов Израиля и США

ЦАХАЛ опубликовала запись разговора пилотов США и Израиля перед ударом по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

ЦАХАЛ опубликовала запись переговоров между израильским и американским пилотами истребителей перед ударом по Ирану. Разговор разместила пресс-служба армии обороны Израиля в соцсети X.

Разговор начался с просьбы израильского летчика получить разрешение обратиться к американскому пилоту. После получения разрешения он заявил о большой чести работать с США и похвалил американских военных за их «отличную работу».

«Спасибо большое. Вы тоже, джентльмен. Пожалуйста, будьте осторожны там. И вдарьте посильнее. Увидимся», — ответил пилот из США.

Напомним, с конца февраля радиопередатчик в Западной Европе начал регулярно передавать зашифрованные сообщения на фарси. Экс-глава ЦРУ в Москве Джон Сайфер считает, что они могут использоваться для связи с агентами в Иране, с которыми нельзя потерять контакт в условиях напряженности.

Узнать больше по теме
ЦАХАЛ: армия Израиля, которая постоянно воюет с соседями
Из-за непростых событий на Ближнем Востоке в новостях все чаще можно встретить упоминание ЦАХАЛ. Разберемся, почему израильская армия так называется, насколько она боеспособна и какие у нее особенности.
Читать дальше