«Вдарьте посильнее»: ЦАХАЛ раскрыла переговоры пилотов Израиля и США

Напомним, с конца февраля радиопередатчик в Западной Европе начал регулярно передавать зашифрованные сообщения на фарси. Экс-глава ЦРУ в Москве Джон Сайфер считает, что они могут использоваться для связи с агентами в Иране, с которыми нельзя потерять контакт в условиях напряженности.