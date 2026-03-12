«Вдарьте посильнее»: ЦАХАЛ раскрыла переговоры пилотов Израиля и США

ЦАХАЛ опубликовала запись переговоров между израильским и американским пилотами истребителей перед ударом по Ирану. Разговор разместила пресс-служба армии обороны Израиля в соцсети X.
Разговор начался с просьбы израильского летчика получить разрешение обратиться к американскому пилоту. После получения разрешения он заявил о большой чести работать с США и похвалил американских военных за их «отличную работу».
«Спасибо большое. Вы тоже, джентльмен. Пожалуйста, будьте осторожны там. И вдарьте посильнее. Увидимся», — ответил пилот из США.
Напомним, с конца февраля радиопередатчик в Западной Европе начал регулярно передавать зашифрованные сообщения на фарси. Экс-глава ЦРУ в Москве Джон Сайфер считает, что они могут использоваться для связи с агентами в Иране, с которыми нельзя потерять контакт в условиях напряженности.