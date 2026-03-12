AP: подозреваемый в атаке на синагогу в Мичигане погиб

«Храм Исраэль» — это крупнейшая в США реформистская синагога, расположенная в городе Уэст-Блумфилд. При ней находится религиозная школа, а также центр раннего развития и музей. Как сообщили в синагоге, все ученики, сотрудники и учителя были эвакуированы. В заявлении говорится, что «преподаватели действовали в соответствии с инструкциями и обеспечили безопасность и спокойствие детей».