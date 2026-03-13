Что можно и нельзя делать в день Евдокии Свистуньи 13 марта на Весновку

Православная церковь 13 марта вспоминает святую Евдокию Илиопольскую. В народе празднуют день Евдокии Свистуньи. Все дело в том, что в указанный день дуют ветра, напоминающие свист. Но есть еще одно название — Весновка. Так, с 13 марта весна вступала в свои права.