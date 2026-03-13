Что можно и нельзя делать в день Евдокии Свистуньи 13 марта на Весновку

Православная церковь 13 марта вспоминает святую Евдокию Илиопольскую. В народе празднуют день Евдокии Свистуньи. Все дело в том, что в указанный день дуют ветра, напоминающие свист. Но есть еще одно название — Весновка. Так, с 13 марта весна вступала в свои права.
Что нельзя делать 13 марта.
Не рекомендуется делать дорогие покупки. Не следует 13 марта строить планы на будущее. Считалось, что они так и не реализуются. А еще запрещено хвастаться добрыми делами.
Что можно делать 13 марта.
По традиции, 13 марта было принято готовить выпечку в форме жаворонков и других птиц. Такие угощения раздавали, в первую очередь, детям. Их привязывали за ниточки и подбрасывали в небо. Таким способом старались призвать птиц поскорее вернуться, принеся с собой весну.
Согласно приметам, капель обещает жаркое лето. В том случае, если 13 марта метель, то год окажется холодным. Если же дует ветер с юга, то лето будет дождливым.
