Какой сегодня день: 13 марта

Этот день является 72-м в григорианском календаре. До конца года остается 293 дня.

Источник: Sputnik

Знаете ли вы, что 13 марта 1913 года родился известный писатель, поэт и баснописец Сергей Михалков? О том, чем еще ознаменовано 13 марта, — в справке Sputnik.

Что произошло 13 марта

В 1869 году химик Дмитрий Менделеев закончил составление Периодической таблицы.

В 1898 году начался I съезд РСДРП в Минске.

В 1938 году во всех школах Советского Союза русский язык был введен как обязательный предмет для изучения.

В 1954 году создан Комитет государственной безопасности СССР.

В Таиланде 13 марта отмечается День слона.

Кто родился 13 марта

  • Языковед Бодуэн де Куртене (1845−1929)
  • Педагог Антон Макаренко (1888−1939)
  • Поэт Сергей Михалков (1913−2009)
  • Джаз-музыкант Скэтмэн Джон (1942−1999)
  • Иллюзионист Игорь Кио (1944−2006)
  • Актриса Ирина Алферова (1951)
  • Телеведущая Елена Малышева (1961)
  • Актер Вадим Демчог (1963)
  • Теннисистка Кори Гауфф (2004)

13 марта в православном календаре

В этот день верующие православные чтут память святого монаха-исповедника Василия, святого Иоанна Кассиана, блаженного Николая Саллоса, священномученика Арсения.

Именины

13 марта именины у Николая, Сергея, Арсения и Василия, а также у Марины и Киры.