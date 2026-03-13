Какой сегодня день: 13 марта

Знаете ли вы, что 13 марта 1913 года родился известный писатель, поэт и баснописец Сергей Михалков? О том, чем еще ознаменовано 13 марта, — в справке Sputnik.
Что произошло 13 марта
В 1869 году химик Дмитрий Менделеев закончил составление Периодической таблицы.
В 1898 году начался I съезд РСДРП в Минске.
В 1938 году во всех школах Советского Союза русский язык был введен как обязательный предмет для изучения.
В 1954 году создан Комитет государственной безопасности СССР.
В Таиланде 13 марта отмечается День слона.
Кто родился 13 марта
- Языковед Бодуэн де Куртене (1845−1929)
- Педагог Антон Макаренко (1888−1939)
- Поэт Сергей Михалков (1913−2009)
- Джаз-музыкант Скэтмэн Джон (1942−1999)
- Иллюзионист Игорь Кио (1944−2006)
- Актриса Ирина Алферова (1951)
- Телеведущая Елена Малышева (1961)
- Актер Вадим Демчог (1963)
- Теннисистка Кори Гауфф (2004)
13 марта в православном календаре
В этот день верующие православные чтут память святого монаха-исповедника Василия, святого Иоанна Кассиана, блаженного Николая Саллоса, священномученика Арсения.
Именины
13 марта именины у Николая, Сергея, Арсения и Василия, а также у Марины и Киры.