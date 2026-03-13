Что можно, а что нельзя делать в День Василия Капельника 13 марта 2026

Не убирайтесь в доме. Категорически запрещалось подметать и мыть полы. Считалось, что вместе с сором можно «вымести» из избы здоровье домочадцев, счастье и финансовое благополучие. Весь год потом будешь маяться с деньгами и трудностями. Не ленитесь и не скупитесь. Праздность и жадность — главные враги этого дня. Отказ в гостеприимстве или помощи может привести к тому, что удача навсегда отвернется от вашего дома. Осторожнее с деньгами. Неблагоприятный день для крупных трат, кредитов и долгов. Спонтанные покупки могут оказаться неудачными, а финансовые операции — рискованными. Также не стоит пересчитывать мелочь — к безденежью. Избегайте ссор и пустых обещаний. Любой конфликт в этот день грозит затянуться надолго. Особенно опасно ругаться, давать обещания или распускать слухи возле открытого огня (печи, камина, свечи) — такие клятвы будет невозможно выполнить, а сплетни обернутся против вас. Не занимайтесь рукоделием с нитками. Вязание, шитье или вышивка, начатые в этот день, могут не получиться, а готовая вещь быстро придет в негодность. Берегите огонь. Нельзя лить воду на пламя или плевать в него. Такое неуважение к стихии в древности считалось страшным грехом, навлекающим болезни и несчастья. Остерегайтесь нечистой силы. Перед выходом из дома наши предки читали молитву и брали с собой оберег, так как верили, что в это время злые духи могут быть особенно активны.