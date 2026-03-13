Что можно, а что нельзя делать в День Василия Капельника 13 марта 2026

13 марта 2026 года — особый день, когда церковный календарь и народная мудрость сходятся воедино. Православная церковь чтит память преподобного Василия Декаполита (Исповедника), а в народе этот праздник ласково называют Василий Капельник. В это время Великий пост набирает свою строгость, а природа начинает пробуждаться: звонкая капель возвещает о скорой победе весны над зимой.
Что можно и нужно делать 13 марта.
Этот день считается благоприятным для добрых дел, заботы о доме и семье, а также для подготовки к новому сезону.
Принести в дом «живую» силу леса. Лучшее, что можно сделать в этот день — украсить дом еловой или сосновой веткой. В народе верили, что хвоя обладает мощной очищающей силой: обойдя с веточкой все углы, можно изгнать из жилища скопившуюся за зиму негативную энергию, болезни и ссоры. Из сосновых почек и иголок также готовили целебные отвары для укрепления здоровья всей семьи. Накормить удачу щедростью. Постарайтесь быть открытым и добрым к окружающим. Помочь нуждающимся, угостить соседей или просто проявить заботу о близких — лучший способ привлечь удачу. Считается, что добро, сделанное в этот день, возвращается сторицей. Обновить постель. Очень хорошая примета — сменить постельное белье. Этот простой ритуал символизирует избавление от старых тревог, проблем и негативных мыслей, открывая дорогу для нового и светлого. Выйти на прогулку (если светит солнце). Наши предки верили, что весенний воздух в день Василия Капельника обладает особой целебной силой. Прогулка в солнечный день поможет укрепить иммунитет и зарядиться энергией. Заняться делами. Поскольку святой Василий считается покровителем труда, этот день нужно провести в работе. Можно начать подготовку к весенним полевым работам или заняться текущими домашними хлопотами. Лень и праздность, наоборот, могут отпугнуть удачу. Провести обряд на мир в семье. Если соберете чистые сосульки, растопите их и окропите этой талой водой порог дома, то, по поверьям, призовете в семью мир и согласие.
Что нельзя делать 13 марта.
В день Василия Капельника существовал ряд запретов, направленных на то, чтобы сохранить благополучие и не навлечь беду.
Не убирайтесь в доме. Категорически запрещалось подметать и мыть полы. Считалось, что вместе с сором можно «вымести» из избы здоровье домочадцев, счастье и финансовое благополучие. Весь год потом будешь маяться с деньгами и трудностями. Не ленитесь и не скупитесь. Праздность и жадность — главные враги этого дня. Отказ в гостеприимстве или помощи может привести к тому, что удача навсегда отвернется от вашего дома. Осторожнее с деньгами. Неблагоприятный день для крупных трат, кредитов и долгов. Спонтанные покупки могут оказаться неудачными, а финансовые операции — рискованными. Также не стоит пересчитывать мелочь — к безденежью. Избегайте ссор и пустых обещаний. Любой конфликт в этот день грозит затянуться надолго. Особенно опасно ругаться, давать обещания или распускать слухи возле открытого огня (печи, камина, свечи) — такие клятвы будет невозможно выполнить, а сплетни обернутся против вас. Не занимайтесь рукоделием с нитками. Вязание, шитье или вышивка, начатые в этот день, могут не получиться, а готовая вещь быстро придет в негодность. Берегите огонь. Нельзя лить воду на пламя или плевать в него. Такое неуважение к стихии в древности считалось страшным грехом, навлекающим болезни и несчастья. Остерегайтесь нечистой силы. Перед выходом из дома наши предки читали молитву и брали с собой оберег, так как верили, что в это время злые духи могут быть особенно активны.
Народные приметы погоды на 13 марта.
Наблюдая за природой в этот день, люди составляли прогнозы на ближайшее будущее:
Длинные сосульки — к долгой, затяжной весне. Звонкая капель — к богатому урожаю и успешной охоте (рыбалке).Дождь — к теплому, но очень дождливому лету. Снег растаял на крышах — к ранней и дружной весне. Солнце в кругах (гало) — к щедрому урожаю. Прилет грачей — к скорому таянию снега, но дождливому лету. Пасмурный день — к ночным заморозкам.
Что касается питания: 13 марта 2026 года продолжается Великий пост, и этот день — особенно строгий. Разрешены только холодные постные блюда без добавления растительного масла (сухоядение).
Кто такой Василий Декаполит.
В православном календаре есть дни, которые кажутся на первый взгляд неприметными, но за каждым из них стоит человеческая судьба, ставшая примером невероятной стойкости. 13 марта (по новому стилю) Церковь вспоминает преподобного Василия Декаполита. Для современного человека это имя звучит непривычно, а прозвище «Декаполит» и вовсе отдает географической экзотикой. Однако за этим именем скрывается один из тех «молчаливых героев» веры, которые, не будучи громкими проповедниками или чудотворцами, явили миру образец мужества перед лицом государственной машины, пытавшейся диктовать человеку, как ему верить.
Василий Декаполит — фигура, окутанная завесой времени, и это делает его образ еще более значимым. О его детстве и юности сохранилось крайне мало сведений. Но те крупицы истории, что дошли до нас, рисуют портрет человека, для которого истина была дороже свободы, а вера — ценнее жизни. Чтобы понять, кем был этот человек, нужно совершить путешествие в VIII век, в Византийскую империю, раздираемую внутренним религиозно-политическим конфликтом — иконоборчеством.
География имени: Где находился этот Декаполис?
Прозвище святого — Декаполит — указывает на его географическое происхождение. Декаполис (в переводе с греческого — «Десятиградие») представлял собой конфедерацию эллинистических городов, которая сложилась еще в античные времена. В разные исторические периоды состав городов менялся, но в сознании современников это был вполне конкретный регион.
Важно понимать, что речь идет не о территории современной Греции, а о землях на Ближнем Востоке. Декаполис располагался в основном на восточном берегу реки Иордан и на Голанских высотах, то есть на территории современных Израиля, Иордании и Сирии. Это был уникальный регион, где переплетались греческая, римская и семитская культуры. Крупнейшими городами союза были Дамаск, Гераса (современный Джераш в Иордании), Филадельфия (Амман) и другие.
Родиться в этом регионе в VIII веке — значит находиться на перекрестке цивилизаций. Именно здесь, в этой пестрой этнической и культурной среде, сформировался характер будущего исповедника.
От мирской жизни к монастырю: В поисках безмолвия.
История не сохранила точных данных о том, когда именно Василий принял решение оставить мир. Известно, что, достигнув зрелого возраста, он покинул родные места и отправился в сердце империи — Константинополь. Столица манила не роскошью и карьерой, а возможностью духовного совершенствования. В одном из константинопольских монастырей Василий принял постриг и стал учеником не менее известного святого — Прокопия Декаполита.
Выбор наставника был неслучаен. Прокопий, его земляк, уже тогда славился своей ревностью в вере и глубоким благочестием. Монашеская жизнь в те времена не была просто уходом от проблем; это был интеллектуальный и духовный труд. Монахи много читали, молились, переписывали книги и, что самое важное, чутко следили за чистотой церковного учения. Именно эта среда и стала той кузницей, в которой выковался несгибаемый характер Василия.
Время испытаний: Иконоборческая буря.
Жизнь Василия Декаполита пришлась на один из самых драматичных периодов в истории Византии — эпоху иконоборчества. В 726 году император Лев III Исавр, столкнувшись с военными поражениями и желая укрепить государство, начал кампанию против почитания икон. Он и его преемники видели в иконах пережиток язычества и идолопоклонство, которое, по их мнению, мешало единству империи.
Для простых верующих икона была не просто доской с красками. Это было окно в горний мир, свидетельство реальности Боговоплощения. Ведь если Бог стал человеком, значит, его можно изобразить. Этот богословский нюанс стал камнем преткновения. Императорская власть начала уничтожать святыни: фрески сбивали со стен, мозаики уничтожали, иконы сжигали. Тех, кто осмеливался защищать святые изображения, бросали в темницы, пытали и казнили.
Для монахов, подобных Василию и Прокопию, это было временем выбора. Подчиниться государственной машине и предать свою совесть или остаться верными учению Церкви, даже ценой свободы. Они выбрали второе.
В узах и темницах: Твердость исповедников.
Василий Декаполит, вместе со своим наставником Прокопием, был арестован за твердое исповедание веры и отказ принять ересь иконоборчества. Их не сломили ни уговоры, ни угрозы. За свою неуступчивость они претерпели жесточайшие мучения. Детали этих истязаний не сохранились в деталях, но сам факт того, что они были брошены в тюрьму, говорит о многом.
Темницы в Византийской империи того времени были страшными местами. Сырость, холод, голод, теснота — все это должно было сломить дух узников. Но для Василия и его соратников это время стало периодом внутреннего торжества. Они не просто ждали смерти или освобождения, они продолжали оставаться теми, кем были — монахами, хранителями веры. Известно, что святые пробыли в заключении долгие годы. Только смерть императора-иконоборца принесла им долгожданную свободу. Около 740−741 годов они были выпущены на волю.
Жизнь после освобождения: Иноческий подвиг до конца.
Освобождение из темницы не означало для Василия Декаполита уход на покой. Напротив, он продолжил свой иноческий подвиг. Выход на свободу совпал с периодом временного затишья в иконоборческих гонениях. Церковь пыталась залечить раны, и такие люди, как Василий, живое свидетельство стойкости, были крайне важны для общества.
Он не стремился к епископскому сану или громкой славе. Его служение заключалось в тихом наставничестве, в личном примере. Он общался с братией, поддерживал тех, кто дрогнул во время гонений, и вразумлял заблудших. Василий Декаполит отошел ко Господу в 750 году, мирно и тихо, оставив после себя не книжные труды, а свою искалеченную, но не сломленную жизнь. Его смерть стала последним свидетельством верности Христу.
Почему он «Исповедник»?
Василий Декаполит прославлен Церковью в лике преподобных и исповедников. Важно понимать разницу между мучеником и исповедником. Мученик — тот, кто принял смерть за Христа, пролил кровь. Исповедник — тот, кто претерпел страдания, пытки, тюрьмы, ссылки, но остался жив и умер своей смертью.
Василий Декаполит является классическим примером исповедника. Он исповедал свою веру перед лицом мучителей, выдержал все испытания, но Господь сохранил ему жизнь, чтобы он мог послужить Церкви и после гонений. Это подчеркивает, что подвиг веры не всегда заканчивается физической смертью. Иногда жить и продолжать свидетельствовать об истине, неся в себе шрамы прошлого, — подвиг не меньший.
Духовное наследие и почитание на Руси.
На Руси преподобный Василий Декаполит всегда пользовался особым уважением, хотя его имя и не так на слуху, как имена великих чудотворцев. Его день (13 марта по новому стилю, 28 февраля по старому) в народном календаре получил название «Василий Капельник». Это яркий пример того, как церковная память органично вписалась в жизнь крестьянина. Зима на исходе, с крыш начинает капать, и люди говорили: «Придет Василий — и зима заплачет». Так святой исповедник стал в народном сознании вестником весны.
Кроме того, Василия на Руси воспринимали как покровителя трудолюбия и крестьянского труда. В день его памяти полагалось усердно работать, чтобы заручиться поддержкой святого на весь сельскохозяйственный год.
О чем молятся Василию Декаполиту сегодня?
К преподобному Василию Исповеднику обращаются с самыми разными нуждами, но есть несколько ключевых аспектов, в которых его помощь считается особой.
Первое и главное — это укрепление в вере. Ему молятся, когда на человека оказывается давление, когда над ним смеются из-за его убеждений или когда он чувствует, что его вера начинает колебаться под напором сомнений или агрессивной среды. Василий Декаполит пережил реальные гонения и знает цену стойкости, поэтому он — надежный ходатай за тех, кто проходит через искушения. Второе — исцеление от болезней. В народной традиции это связано с весенним обновлением природы и целебной силой талой воды. Но в церковном понимании святой исцеляет прежде всего душу, помогая справиться с унынием, страхом и отчаянием, которые часто сопровождают тяжелые недуги. Третье — помощь в возвращении к истине. Святому молятся о вразумлении заблудших, о тех, кто отошел от Церкви или попал в секты. Как человек, прошедший через искус исповедания, он способен помочь другим найти верный путь.
Кто же такой Василий Декаполит? Это не просто святой, живший много веков назад. Это образ, который удивительно современен. Сегодня человеку не обязательно грозят тюрьмы и пытки за икону в доме, но давление общества, навязывающего чуждые ценности, насмешки и желание «быть как все» — это та же самая борьба, только в других декорациях.
Жизнь Василия Декаполита учит нас тому, что истина не зависит от мнения большинства или указа императора. Она абсолютна. И сохранить верность этой истине в своей повседневной жизни, в мелочах и в крупных решениях — это и есть тот исповеднический подвиг, к которому призван каждый верующий. Его тихий голос из VIII века доносит до нас простую истину: будьте тверды в добре, и никакие бури не смогут вас сломить.
