Кризис в отношениях по годам: таблица опасных периодов и как их пережить

В начале романа мы словно находимся под действием химического коктейля из гормонов. Партнер кажется идеальным, а любые разногласия сглаживаются эйфорией. Однако мозг не может находиться в состоянии аффекта вечно. Примерно через 12−18 месяцев «химия любви» выветривается, и на сцену выходит реальность. Именно здесь кроется корень большинства кризисов: столкновение иллюзий с реальностью. Но кризис — это не всегда конец. Это момент выбора: начать строить нечто подлинное или разойтись, так и не узнав друг друга по-настоящему.