Однажды в Болливуде: Евгений Цыганов едет маршрутом Сибирь — Индия

Драма «Жемчуг» тоже направляет подобную ситуацию в сторону фарса, но решает ее иначе. Здесь состоятельные москвичи (у них тоже сын-подросток) удочеряют девочку Марту из Ханты-Мансийска. Для них это не только семейная терапия, но и статусный момент. А поскольку никто из них толком не понимает, что делать с этой девочкой, да и друг с другом тоже, семья отправляется в Индию. Потому что бабушка девочки все время смотрела с ней болливудское кино. Фильм стоит увидеть ради стилизованных под Болливуд сцен — Евгений Цыганов в чалме стал почти мемом с момента премьеры картины на фестивале в Выборге.