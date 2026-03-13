Однажды в Болливуде: Евгений Цыганов едет маршрутом Сибирь — Индия

Кинопрокат по‑прежнему держат киносказки, но ближайший уикенд порадует и другими премьерами — пусть не такими масштабными, но по-своему интересными и заслуживающими внимания зрителя. Евгений Цыганов, Светлана Ходченкова и Ирина Пегова представят драмеди «Жемчуг» с индийским колоритом, своего рода ответ Роману Михайлову и его картине «Надо снимать фильмы о любви». Джеки Чан продемонстрирует отличную для 71 года форму в «Охоте за тенью». «Калевала: первый викинг» увлечет финно-угорский эпосом, мексиканский хоррор про блогеров пощекочет нервы, а французский комикс-герой Марсупилами отправится в «Пушистый круиз». «Известия» подготовили гид по самым ярким премьерам ближайших дней.
«Жемчуг», 12+
Режиссер: Тина Баркалая. В ролях: Светлана Ходченкова, Евгений Цыганов, Сергей Гилев, Ирина Пегова, Эра Зиганшина.
Взять ребенка из детдома, чтобы таким образом решить семейные и личные проблемы, — эта тема для российского кино не новая. Лучше всего она раскрыта в культовом сериале Наталии Мещаниновой «Пингвины моей мамы», где эта ситуация была доведена до абсурда: в какой-то момент приемных детей в квартире стало так много, что единственному родному сыну пришлось спать чуть не на кухне. А счастья все никак не прибавлялось.
Драма «Жемчуг» тоже направляет подобную ситуацию в сторону фарса, но решает ее иначе. Здесь состоятельные москвичи (у них тоже сын-подросток) удочеряют девочку Марту из Ханты-Мансийска. Для них это не только семейная терапия, но и статусный момент. А поскольку никто из них толком не понимает, что делать с этой девочкой, да и друг с другом тоже, семья отправляется в Индию. Потому что бабушка девочки все время смотрела с ней болливудское кино. Фильм стоит увидеть ради стилизованных под Болливуд сцен — Евгений Цыганов в чалме стал почти мемом с момента премьеры картины на фестивале в Выборге.
«Калевала: первый викинг», 18+
Режиссер: Антти Йокинен. В ролях: Элиас Салонен, Ээро Ахо, Илкка Койвула, Ронья Куоппамяки, Олли Рахконен.
Финский режиссер Антти Йокинен взялся за амбициозную задачу — переложить национальный эпос на язык современного темного фэнтези. В центре истории — Куллерво, классический трагический герой, чья жизнь была сломана еще до рождения. Воспитанный враждебным племенем и проданный в рабство, он узнает страшную правду о гибели своих родителей. С этого момента фильм превращается в тягучую, визуально безупречную балладу о мести, где холод северных лесов буквально ощущается через экран.
Это не голливудский «Тор» и не глянцевые «Викинги». Йокинен делает ставку на аутентичность, суровость и мифологический фатализм. Элиас Салонен в роли Куллерво воплощает первобытную ярость и безысходность человека, чья судьба предрешена древними рунами. Картина идет почти два с половиной часа, погружая зрителя в транс из звуков кантеле и запаха крови на снегу.
«Охота за тенью» 18+
Режиссер: Ларри Ян. В ролях: Джеки Чан, Чжан Цзыфэн, Тони Люн Ка-фай, Цы Ша, Ван Цзыи.
Джеки Чан в свои 71 продолжает доказывать, что возраст — это лишь цифра в паспорте, хотя в «Охоте за тенью» он всё чаще меняет акробатические трюки на собственно актерскую работу. Действие разворачивается в Макао, где полиция полностью доверилась искусственному интеллекту, упразднив отделы наружного наблюдения. Но когда дерзкая банда «Тени» крадет ключ к криптокошельку на 10 млрд, выясняется, что алгоритмы бессильны против человеческой хитрости.
Чан играет легенду местного сыска Вона, который давно не ведет дела сам, а теперь ему приходится. Фильм балансирует на грани хай-тек-триллера и классического гонконгского боевика. Конфликт поколений здесь подан не только через гаджеты, но и через личную драму: в отряде Вона служит дочь его погибшего напарника. И хотя Джеки здесь меньше прыгает по крышам, его харизма никуда не делась, а мы его слишком любим, чтобы не простить ему даже проходное кино.
«Марсупилами. Пушистый круиз» 16+
Режиссер: Филипп Лашо. В ролях: Филипп Лашо, Жамель Деббуз, Тарек Будали, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути.
Французский кинематограф обратился к культовому комикс-герою Марсупилами. В «Пушистом круизе» нас ждет классическая комедия положений: работник зоопарка Давид, надеясь спасти карьеру и вернуть расположение бывшей жены, берется за тайную перевозку ценного груза на лайнере. Разумеется, в ящике оказывается не антиквариат, а очаровательный рыжий зверек с аномально длинным хвостом и неисчерпаемым запасом энергии.
Комедия строится на хаосе, который Марсупилами сеет среди чопорных пассажиров, и на попытках Давида скрыть питомца от браконьеров. Ведь, согласно легенде, это существо — ключ к вечной молодости. Несмотря на предсказуемость сюжета, лента подкупает чисто французским шармом и качественной CGI-графикой. Хотя рейтинг у фильма почему-то 16+, кино абсолютно детское и стоит идти на него всей семьей.
«Инферно» 18+
Фото: Blumhouse Productions.
Режиссеры: Альваро Гарсиа Лекуона, Эдуардо Лекуона. В ролях: Карла Коронадо, Янкель Стивен, Хулия Макео.
Прокатное название — главный минус этого мексиканского хоррора про блогосферу. В оригинале он называется «Не подписывайся на меня», и это точнее отражает суть фильма. Сюжет такой. Блогерша Карла, чей канал о паранормальных явлениях находится в глубоком кризисе, переезжает в полузаброшенный доходный дом в центре Мехико. Здание пользуется дурной славой, что для героини лишь повод расставить камеры и запустить стрим.
Режиссер умело нагнетает атмосферу через формат «найденной пленки» и цифрового вуайеризма. Тишина пустых коридоров, блики на мониторах и едва уловимые тени в углах работают куда эффективнее дешевых скримеров. Постепенно погоня за охватами превращается в борьбу за выживание, когда Карла понимает, что она не просто фиксирует присутствие потусторонних сил, а становится частью их жуткого ритуала. То, что блогерство — дело опасное, давно все поняли. Но здесь это показано остроумно.