Учёные нашли новый способ испортить утро: Слюни на подушке как предвестник преждевременной смерти

Врачи отмечают, что само по себе слюнотечение во сне чаще всего не представляет серьёзной опасности. Оно может появляться после употребления алкоголя, при сильной усталости или если человек уснул сразу после плотного ужина. Однако при регулярном появлении мокрых пятен на подушке специалисты советуют обратить внимание на состояние здоровья. Одной из возможных причин может быть постоянное дыхание через рот.