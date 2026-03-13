Народный календарь. Почему нельзя ходить в лес в Евтропиев день, 16 марта

Православная церковь 16 марта чтит память мучеников Евтропия, Василиска и Клеоника, которые отличились особой ревностью в служении Богу, обратили многих язычников в христианство и стойко переносили страдания за свою веру.
На Руси в этот день говорили: «Евтропий снег топит» — весеннее тепло с этого дня набирало силу, а снега становилось все меньше. В народе было принято обходить поле крест-накрест — так земледельцы напоминали солнцу, что сейчас самое время начинать работу и топить снег, чтобы живительные ручьи питали землю. К тому же этот ритуал, согласно поверью, убережет посевы от града и засухи, а деревню от мора.
В эту дату люди старались не ходить в лес, так как считалось, что именно в Евтропиев день медведь выходил из спячки. 16 марта также не ели мясо — люди верили, что его запах может привлечь зверя.
Также с рассветом было принято умываться водой, в которой всю ночь находился серебряный предмет. Тот, кто выполнит этот обряд, весь год будет здоровым и красивым.
Приметы погоды:
Ворон в снегу купается — к ясной и теплой погоде.
Снег растаял у деревьев кругом — весна наступит рано.
Небо на закате красное — на следующий день будет ветрено.
16 марта быстро тает снег и бежит много ручьев — лето будет дождливым и мокрым.
Именины отмечают: Марфа, Михаил, Василиск, Евтропий.