Народный календарь. Почему нельзя ходить в лес в Евтропиев день, 16 марта

На Руси в этот день говорили: «Евтропий снег топит» — весеннее тепло с этого дня набирало силу, а снега становилось все меньше. В народе было принято обходить поле крест-накрест — так земледельцы напоминали солнцу, что сейчас самое время начинать работу и топить снег, чтобы живительные ручьи питали землю. К тому же этот ритуал, согласно поверью, убережет посевы от града и засухи, а деревню от мора.