Народный календарь. Почему нельзя ходить в лес в Евтропиев день, 16 марта

Православная церковь 16 марта чтит память мучеников Евтропия, Василиска и Клеоника, которые отличились особой ревностью в служении Богу, обратили многих язычников в христианство и стойко переносили страдания за свою веру.

На Руси в этот день говорили: «Евтропий снег топит» — весеннее тепло с этого дня набирало силу, а снега становилось все меньше. В народе было принято обходить поле крест-накрест — так земледельцы напоминали солнцу, что сейчас самое время начинать работу и топить снег, чтобы живительные ручьи питали землю. К тому же этот ритуал, согласно поверью, убережет посевы от града и засухи, а деревню от мора.

В эту дату люди старались не ходить в лес, так как считалось, что именно в Евтропиев день медведь выходил из спячки. 16 марта также не ели мясо — люди верили, что его запах может привлечь зверя.

Также с рассветом было принято умываться водой, в которой всю ночь находился серебряный предмет. Тот, кто выполнит этот обряд, весь год будет здоровым и красивым.

Приметы погоды:

Ворон в снегу купается — к ясной и теплой погоде.

Снег растаял у деревьев кругом — весна наступит рано.

Небо на закате красное — на следующий день будет ветрено.

16 марта быстро тает снег и бежит много ручьев — лето будет дождливым и мокрым.

Именины отмечают: Марфа, Михаил, Василиск, Евтропий.