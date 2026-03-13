Ричмонд
17-летняя калининградка стала героиней реалити «Мама в 16»

На телеканале «Ю» стартовал новый сезон популярного шоу «Мама в 16». 18 марта выйдет серия, в.

Источник: КалининградLive

которой расскажут историю 17-летней Ольги из Калининграда. Девушка самостоятельна с детства: с 15 лет живёт отдельно, заочно учится и работает поваром. Отец пропал после развода родителей, с отчимом отношения нейтральные.

С 19-летним Дмитрием Ольга познакомилась в компании — через полторы недели парень переехал к ней. Дима работает экспедитором, но всю зарплату отдаёт матери, к которой сбегает при каждой ссоре. Его родители — пьющие, мать судима, и они считают, что Ольга пытается «отжать квартиру».

Сама девушка всегда хотела стать молодой мамой, хотя беременность получилась незапланированной. Мать Ольги категорически против избранника и даже отговорила дочь от свадьбы.

Чем закончится история, зрители узнают 18 марта в 18:00 на канале «Ю».