В Калининградской области стартовала оздоровительная программа для будущих мам: путёвки уже получили 16 женщин

Воспользоваться услугой могут женщины со сроком беременности от 7 до 34 недель, постоянно проживающие в области и состоящие на учёте в госмедучреждениях. В бюджете 2026 года на эти цели заложено более 6,6 миллиона рублей. Количество путёвок ограничено.