В Калининградской области стартовала оздоровительная программа для будущих мам: путёвки уже получили 16 женщин

В марте первые 16 жительниц области отправились на отдых в Светлогорский социально-оздоровительный центр «Мечта». В этом году 12-дневный курс оздоровления смогут пройти не менее двухсот будущих мам.
Вице-премьер Анжелика Майстер отметила, что программа пользуется большим спросом. Женщины получают не только оздоровительные процедуры, но и помощь специалистов — гинеколога, психолога, неонатолога. Проводятся курсы по подготовке к родам, лекции о грудном вскармливании и уходе за младенцем.
Участницы прошлых лет делятся положительными отзывами. Жительница региона Анастасия Панова, отдыхавшая по программе в 2025 году, поблагодарила команду центра за заботу и поддержку в важный период жизни.
Воспользоваться услугой могут женщины со сроком беременности от 7 до 34 недель, постоянно проживающие в области и состоящие на учёте в госмедучреждениях. В бюджете 2026 года на эти цели заложено более 6,6 миллиона рублей. Количество путёвок ограничено.
Подробности — по телефону «открытой линии» правительства: 8−800−201−39−00, добавочный «3».