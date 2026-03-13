Бойцам СВО и их семьям в Калининградской области компенсируют затраты на дрова, уголь и доставку

новой мере поддержки участников спецоперации и членов их семей. Теперь они могут вернуть часть денег, потраченных на твёрдое топливо и его доставку. На эти цели в бюджете 2026 года заложили 10 миллионов рублей.
Компенсация составит 50% от стоимости топлива, но не выше норм, установленных местными властями. Выплату оформят на одно помещение, где зарегистрирован боец.
Подать заявление можно в Центре социальной поддержки населения, позже добавится возможность через МФЦ и «Госуслуги». Понадобятся документы, подтверждающие покупку топлива и оплату доставки в 2026—2028 годах. Выплату можно получить сразу за год или частями.
Напомним, для участников СВО и их семей также действует компенсация расходов на газификацию — до 113 400 рублей. Оформить её нужно в течение полугода после подключения к газу.
Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Вопросы можно задать по телефону открытой линии правительства: 8−800−201−39−00 (добавочный «3»).