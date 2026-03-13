В Музее янтаря открылась выставка винтажных украшений, аналогов которой нет в России

Экспозиция «Доступная роскошь» заработала в Музее янтаря в преддверии 8 Марта. В основе выставки — коллекция из 240 предметов, которую музей получил в дар в 2025 году. Общая страховая стоимость собрания превышает 6 миллионов рублей.