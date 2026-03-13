В Музее янтаря открылась выставка винтажных украшений, аналогов которой нет в России

Экспозиция «Доступная роскошь» заработала в Музее янтаря в преддверии 8 Марта. В основе выставки — коллекция из 240 предметов, которую музей получил в дар в 2025 году. Общая страховая стоимость собрания превышает 6 миллионов рублей.
Украшения датируются в основном периодом с конца 1930-х до конца 1960-х годов — временем расцвета талантливых дизайнеров, многие из которых привнесли в костюмную бижутерию техники высокого ювелирного искусства.
Среди авторов — Альфред Филипп, главный дизайнер компании «Трифари», получивший опыт в «Ван Клиф и Арпельс» и «Картье». Другие мастера работали над украшениями для голливудских фильмов.
Директор музея Константин Петунин отметил, что многие экспонаты — настоящие изобретения: рядом с некоторыми размещены патенты. Мастера экспериментировали с формами, синтетическими камнями и специальными сплавами.
Передать коллекцию музею завещала её владелица Ирена Волова, ушедшая из жизни два года назад. Наследники исполнили её волю. Выставка продлится до 26 апреля.