В Музее янтаря открылась выставка винтажных украшений, аналогов которой нет в России

До конца апреля калининградцы и гости региона могут увидеть уникальное собрание костюмных украшений середины XX века.

Источник: КалининградLive

Экспозиция «Доступная роскошь» заработала в Музее янтаря в преддверии 8 Марта. В основе выставки — коллекция из 240 предметов, которую музей получил в дар в 2025 году. Общая страховая стоимость собрания превышает 6 миллионов рублей.

Украшения датируются в основном периодом с конца 1930-х до конца 1960-х годов — временем расцвета талантливых дизайнеров, многие из которых привнесли в костюмную бижутерию техники высокого ювелирного искусства.

Среди авторов — Альфред Филипп, главный дизайнер компании «Трифари», получивший опыт в «Ван Клиф и Арпельс» и «Картье». Другие мастера работали над украшениями для голливудских фильмов.

Директор музея Константин Петунин отметил, что многие экспонаты — настоящие изобретения: рядом с некоторыми размещены патенты. Мастера экспериментировали с формами, синтетическими камнями и специальными сплавами.

Передать коллекцию музею завещала её владелица Ирена Волова, ушедшая из жизни два года назад. Наследники исполнили её волю. Выставка продлится до 26 апреля.