Тринадцать человек в Индии умерли, выпив молока

В Индии 13 человек скончались и еще 11 попали в больницу, выпив молока. Об этом в четверг, 12 марта, сообщило издание India Today.

Инцидент случился в округе Восточный Годавари штата Андхра-Прадеш. Местные жители начали ощущать недомогание после того, как пили молоко. Первые случаи были зафиксированы 22 февраля, когда у нескольких пожилых людей появились симптомы тяжелого отравления: рвота, боли в животе, анурия и острая почечная дисфункция, которая потребовала диализа. Пострадавших госпитализировали.

В результате произошедшего умерли 13 человек, еще 11 остаются в медучреждениях.

По предварительным данным, причиной инцидента стало фальсифицированное молоко. В настоящее время ведется расследование обстоятельств происшествия, сказано в статье.

