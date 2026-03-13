Тринадцать человек в Индии умерли, выпив молока

Инцидент случился в округе Восточный Годавари штата Андхра-Прадеш. Местные жители начали ощущать недомогание после того, как пили молоко. Первые случаи были зафиксированы 22 февраля, когда у нескольких пожилых людей появились симптомы тяжелого отравления: рвота, боли в животе, анурия и острая почечная дисфункция, которая потребовала диализа. Пострадавших госпитализировали.