NASA назначило запуск лунной миссии Artemis II на 1 апреля

В состав экипажа войдут астронавты Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен.

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует запустить миссию Artemis II 1 апреля. Об этом заявила исполняющая обязанности помощника администратора NASA по разработке систем исследования Лори Глейз.

«Хотя я и агентство в целом чувствуем себя уверенно, намечая 1 апреля как нашу первую возможность, имейте в виду, что нам еще предстоит проделать определенную работу», — сказала она.

В состав экипажа 10-дневной миссии войдут астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен. Команда отправится в полет на ракете Space Launch System (SLS) производства корпорации Boeing и будет находиться внутри капсулы Orion, созданной Lockheed Martin. Изначально запуск планировался на февраль, однако его пришлось перенести из-за проблем с подачей гелия в ракете, что потребовало возвращения носителя в ангар для ремонта.