ВМС США и международная коалиция могут начать сопровождать суда в Ормузском проливе: подробности

Бессент: США могут сформировать коалицию для охраны судов в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможном формировании Вашингтоном международной коалиции. Ее задачей может стать сопровождение судов в Ормузском проливе.

«В действительности сейчас танкеры идут через него. Я полагаю, что иранские танкеры и несколько танкеров под китайским флагом прошли через него. Поэтому мы знаем, что они не минировали проливы», — сказал он в интервью Sky News.

По словам Бессента, военно-морские силы США могут приступить к сопровождению судов совместно с международной коалицией. Он подчеркнул, что реализация этих планов будет зависеть от военных возможностей.

Кроме этого, глава американского Минфина назвал ложными сообщения о якобы минировании Ираном акватории Ормузского пролива.

По данным немецкого издания Suddeutsche Zeitung, главное «сражение» США и Ирана происходит в акватории Ормузского пролива.

