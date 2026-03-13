Календарь на 13 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

13 марта — отличный повод выспаться, ведь на календаре Всемирный день сна. А еще сегодня можно открыть бутылку благородного рислинга, присоединившись к ценителям этого сорта белого вина по всему миру. В Таиланде отмечают Национальный день слона, а в США чествуют собак-ветеранов. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 13 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».