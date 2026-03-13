«Росгосстрах жизнь»: более 25% россиян ищут информацию о заболевании в интернете

Эксперты выяснили, что даже при наличии явных симптомов россияне не всегда спешат за профессиональной помощью. Так, 44% респондентов отметили, что им доводилось откладывать визит в поликлинику. Кроме того, более четверти респондентов (26%) предпочитают просто подождать, пока боль или недомогание пройдут сами. Вместе с тем в исследовании отмечается, что около трети опрошенных (30%) демонстрируют более ответственное отношение к здоровью: 16% редко откладывают визит к врачу и стараются записываться на прием сразу, а 14% никогда не переносят его, подчеркивая, что здоровье для них важнее всего.