«Росгосстрах жизнь»: более 25% россиян ищут информацию о заболевании в интернете

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Более четверти россиян (27%) при ухудшении самочувствия ищут информацию о заболевании в интернете, 20% обращаются за советом в аптеку, а 14% предпочитают проконсультироваться со знакомым врачом по телефону. При этом 37% россиян при проявлении проблем со здоровьем в первую очередь записываются на прием к врачу. Об этом свидетельствуют данные исследования страховой компании «Росгосстрах жизнь» (есть у ТАСС).
«При появлении проблем со здоровьем более трети опрошенных (37%) в первую очередь записываются на прием к врачу. Часть респондентов пытаются разобраться с симптомами самостоятельно — 27% ищут информацию в интернете, еще 20% обращаются за советом в аптеку. Некоторые предпочитают проконсультироваться со знакомым врачом по телефону (14%), и лишь 2% используют телемедицинские сервисы», — говорится в материалах.
Эксперты выяснили, что даже при наличии явных симптомов россияне не всегда спешат за профессиональной помощью. Так, 44% респондентов отметили, что им доводилось откладывать визит в поликлинику. Кроме того, более четверти респондентов (26%) предпочитают просто подождать, пока боль или недомогание пройдут сами. Вместе с тем в исследовании отмечается, что около трети опрошенных (30%) демонстрируют более ответственное отношение к здоровью: 16% редко откладывают визит к врачу и стараются записываться на прием сразу, а 14% никогда не переносят его, подчеркивая, что здоровье для них важнее всего.
«Интересно, что эта тенденция сохраняется из года в год. Согласно данным опроса, проведенного страховщиком в 2025 году, также всего треть россиян (36%) не откладывали визиты к врачу, а записывались к специалисту при первых признаках недомогания или для регулярной проверки. Почти столько же (31%) посещали доктора, только если сильная боль долго не проходила, 19% — при острой боли, а 14% и вовсе признались в ятрофобии — боязни врачей», — отмечается в материалах.
Среди причин, которые мешают своевременно обратиться к врачу 59% респондентов называли неудобный график приема или нехватку времени, 33% опрошенных отмечали высокую стоимость приема, а 30% надеялись справиться с проблемой с помощью самолечения. При этом 16% респондентов отметили неудобное расположение медицинских учреждений и столько же признавались, что откладывали визит из-за страха узнать плохой диагноз.
В исследовании приняли участие 1 200 россиян.