В США бесследно пропал специалист по НЛО: это произошло после громких заявлений о внеземных объектах

В США продолжаются поиски 68-летнего Уильяма Нила Маккасленда. Бывший генерал-майор ВВС, считающийся одним из ключевых экспертов по НЛО, пропал без вести 28 февраля. В тот день он ушел из своего дома в Альбукерке и с тех пор не выходил на связь, передает Newsweek.
Одновременно сенсационное заявление сделал бывший консультант Министерства обороны США Эрик Дэвис. По его словам, знаменитый Розуэлльский инцидент 1947 года — это крушение настоящего инопланетного корабля. Об этом пишет Daily Star.
Он подчеркнул, что найденные обломки не принадлежали метеорологическому зонду или какой-либо военной разработке.
Как утверждает Дэвис, его заключения основываются на материалах секретных брифингов, а также на информации от адмирала Томаса Уилсона и астронавта Эда Митчелла.
Ученый констатирует, что проверить эти сведения в открытых источниках нельзя: доступ к ним ограничен требованиями секретности и соображениями нацбезопасности. Как ранее писал KP.RU, Маккасланда подозревают в сокрытии сведений об инопланетянах.