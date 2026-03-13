В США бесследно пропал специалист по НЛО: это произошло после громких заявлений о внеземных объектах

В США продолжаются поиски 68-летнего Уильяма Нила Маккасленда. Бывший генерал-майор ВВС, считающийся одним из ключевых экспертов по НЛО, пропал без вести 28 февраля. В тот день он ушел из своего дома в Альбукерке и с тех пор не выходил на связь, передает Newsweek.