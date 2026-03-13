«Все рушилось»: Пригожин заявил, что Славе стоит подумать о завершении карьеры

Продюсер Иосиф Пригожин порекомендовал певице Анастасии Сланевской, известной как Слава, подумать о завершении карьеры.
Комментируя ее скандальный концерт в Пензе, он отметил, что «каждый может оступиться». По его словам, артистка оказалась в трудном положении и решала проблемы с помощью алкоголя, что привело только к разрушению.
— Слава оказалась в тяжелом положении, ситуация вынудила ее решать проблемы спиртным. Но так долго продолжаться не могло, все рушилось. И теперь на этой почве многие стараются еще сильнее втоптать ее в грязь. Ей нужно время, чтобы решить проблемы, восстановить здоровье и подумать, готова ли она вернуться на сцену, — высказался Пригожин в беседе с Общественной службой новостей.
Слава оказалась в центре скандала после срыва концерта в Пензе. Несколько зрителей пожаловались, что она была пьяна и не могла выступать. Певица призналась, что тур, которой длится около года, вымотал ее. После произошедшего она решила пересмотреть свой график и поставить карьеру на паузу.
В ходе выступления Слава еле стояла на ногах, исполнила всего три песни, пожаловалась на плохое самочувствие и ушла в гримерку. Недовольные зрители бросились за ней, попутно подравшись с охранниками. Фанаты считают, что артистка была пьяна. «Вечерняя Москва» узнала детали этого инцидента и вспомнила другие скандалы с участием певицы.