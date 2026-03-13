«Все рушилось»: Пригожин заявил, что Славе стоит подумать о завершении карьеры

— Слава оказалась в тяжелом положении, ситуация вынудила ее решать проблемы спиртным. Но так долго продолжаться не могло, все рушилось. И теперь на этой почве многие стараются еще сильнее втоптать ее в грязь. Ей нужно время, чтобы решить проблемы, восстановить здоровье и подумать, готова ли она вернуться на сцену, — высказался Пригожин в беседе с Общественной службой новостей.