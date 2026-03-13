Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО

Сербия будет поддерживать отношения с НАТО, но сохранит нейтралитет и не вступит в альянс. Об этом заявил президент республики Александар Вучич.
«Что касается НАТО, у нас корректные отношения, но мы не будем вступать в НАТО, будем сохранять нейтралитет», — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения страны.
Напомним, что ранее Вучич сообщил о планах на совместные учения с НАТО в мае. При этом он подчеркнул, что Белград не оставил в прошлом память об агрессии альянса против Югославии в 1999 году.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше