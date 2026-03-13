Ричмонд
+1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО

Вучич подчеркнул намерение Сербии сохранять свой нейтралитет.

Источник: Комсомольская правда

Сербия будет поддерживать отношения с НАТО, но сохранит нейтралитет и не вступит в альянс. Об этом заявил президент республики Александар Вучич.

«Что касается НАТО, у нас корректные отношения, но мы не будем вступать в НАТО, будем сохранять нейтралитет», — сказал Вучич в эфире Радио и телевидения страны.

Напомним, что ранее Вучич сообщил о планах на совместные учения с НАТО в мае. При этом он подчеркнул, что Белград не оставил в прошлом память об агрессии альянса против Югославии в 1999 году.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше