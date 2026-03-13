Шесть французских военных пострадали в результате удара по базе в Эрбиле

Не менее шести французских военных пострадали в результате удара беспилотника по военной базе в одном из районов Иракского Курдистана, автономного региона на севере Ирака. Об этом сообщает Al Hadath.
По данным телеканала, атака беспилотника произошла на территории лагеря курдских военизированных формирований. Налет был совершен вблизи административного центра региона, города Эрбиль.
Ранее президент Франции Эманнуэль Макрон объявил, что французские силы в ближайшее время проведут операцию в Ормузском проливе. Он уточнил, что миссия будет носить исключительно «оборонительный характер». В ее рамках военнослужащие будут сопровождать танкеры и контейнеровозы.
Напомним, Россия, Китай и Франция обратились к Ирану с призывом к прекращению огня. Страны выражают желание установить мир на Ближнем Востоке. Замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади подчеркнул, что Тегеран требует гарантий неповторения агрессии.