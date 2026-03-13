«Используют мирных жителей как живой щит»: КСИР ищет 11 тысяч американских военных на Ближнем Востоке

В Корпусе стражей исламской революции призвали граждан арабских стран предоставлять информацию о местоположении американских солдат. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.
«Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) призвала граждан арабских стран найти и предоставить информацию о 11 000 американских солдатах, которые были вынуждены покинуть отели и частные дома на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.
В КСИР отметили, что американские военные намерены использовать местных жителей Ближнего Востока как живой щит. В разведорганизация предупредили, что военные США будут обнаружены и атакованы.
Ранее KP.RU сообщал, что американский нефтяной танкер был обстрелян в северной части Персидского залива, после того как проигнорировал предупреждения Военно-морских сил Ирана. По информации КСИР, речь идет о судне «Сафесия».