«Используют мирных жителей как живой щит»: КСИР ищет 11 тысяч американских военных на Ближнем Востоке

КСИР призвал арабов предоставлять информацию о местоположении военных США.

Источник: Комсомольская правда

В Корпусе стражей исламской революции призвали граждан арабских стран предоставлять информацию о местоположении американских солдат. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) призвала граждан арабских стран найти и предоставить информацию о 11 000 американских солдатах, которые были вынуждены покинуть отели и частные дома на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.

В КСИР отметили, что американские военные намерены использовать местных жителей Ближнего Востока как живой щит. В разведорганизация предупредили, что военные США будут обнаружены и атакованы.

Ранее KP.RU сообщал, что американский нефтяной танкер был обстрелян в северной части Персидского залива, после того как проигнорировал предупреждения Военно-морских сил Ирана. По информации КСИР, речь идет о судне «Сафесия».

