NASA запустит миссию к Луне: полет продлится 10 дней

NASA анонсировало запуск лунной миссии Artemis II 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В NASA объявили о планах осуществить миссию Artemis II 1 апреля.

«Хотя я и агентство в целом чувствуем себя уверенно, намечая 1 апреля как нашу первую возможность, имейте в виду, что нам еще предстоит проделать определенную работу», — передает и.о. помощника администратора NASA по разработке систем исследования Лори Глейз.

В 10-дневный полет отправятся астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер. Кроме этого, в состав экипажа вошел канадский астронавт Джереми Хансен.

Полет пройдет на ракете SLS (разработка Boeing) и капсуле Orion (производства Lockheed Martin). Старт миссии изначально намечался на февраль, но его отложили: из-за неполадок с подачей гелия ракету пришлось вернуть в ангар для ремонта.

Напомним, что в начале февраля NASA перенесло запуск экспедиции с пилотируемым облетом Луны на начало марта.