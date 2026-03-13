NASA запустит миссию к Луне: полет продлится 10 дней

В NASA объявили о планах осуществить миссию Artemis II 1 апреля.
«Хотя я и агентство в целом чувствуем себя уверенно, намечая 1 апреля как нашу первую возможность, имейте в виду, что нам еще предстоит проделать определенную работу», — передает и.о. помощника администратора NASA по разработке систем исследования Лори Глейз.
В 10-дневный полет отправятся астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер. Кроме этого, в состав экипажа вошел канадский астронавт Джереми Хансен.
Полет пройдет на ракете SLS (разработка Boeing) и капсуле Orion (производства Lockheed Martin). Старт миссии изначально намечался на февраль, но его отложили: из-за неполадок с подачей гелия ракету пришлось вернуть в ангар для ремонта.
Напомним, что в начале февраля NASA перенесло запуск экспедиции с пилотируемым облетом Луны на начало марта.