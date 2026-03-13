RMC Sport: сборной Ирана грозят серьезные санкции за отказ от участия в ЧМ

Иранские национальные команды могут быть отстранены от всех будущих соревнований под эгидой ФИФА. Кроме того, иранцам грозит денежный штраф в размере от €275 тыс. до €555 тыс., его итоговая сумма зависит от даты отказа сборной от участия в турнире. Также дисциплинарный комитет ФИФА может наложить спортивные санкции на иранскую команду, связанные со снятием очков в дальнейших соревнованиях.