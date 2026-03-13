RMC Sport: сборной Ирана грозят серьезные санкции за отказ от участия в ЧМ

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить серьезные санкции на сборную Ирана из-за отказа участвовать в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщило агентство RMC Sport.
Иранские национальные команды могут быть отстранены от всех будущих соревнований под эгидой ФИФА. Кроме того, иранцам грозит денежный штраф в размере от €275 тыс. до €555 тыс., его итоговая сумма зависит от даты отказа сборной от участия в турнире. Также дисциплинарный комитет ФИФА может наложить спортивные санкции на иранскую команду, связанные со снятием очков в дальнейших соревнованиях.
Ранее министр по делам молодежи и спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная республики по футболу не примет участия в чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Иранские футболисты все три матча группового этапа должны были провести в США. Команда попала в одну группу со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.