Ричмонд
+3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

RMC Sport: сборной Ирана грозят серьезные санкции за отказ от участия в ЧМ

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

ПАРИЖ, 13 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) может наложить серьезные санкции на сборную Ирана из-за отказа участвовать в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщило агентство RMC Sport.

Иранские национальные команды могут быть отстранены от всех будущих соревнований под эгидой ФИФА. Кроме того, иранцам грозит денежный штраф в размере от €275 тыс. до €555 тыс., его итоговая сумма зависит от даты отказа сборной от участия в турнире. Также дисциплинарный комитет ФИФА может наложить спортивные санкции на иранскую команду, связанные со снятием очков в дальнейших соревнованиях.

Ранее министр по делам молодежи и спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная республики по футболу не примет участия в чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Иранские футболисты все три матча группового этапа должны были провести в США. Команда попала в одну группу со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше