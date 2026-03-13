Движение ограничат и перекроют на участке шоссе Энтузиастов 14 марта — 30 июля

«С 14 марта до 30 июля участок Свободного проспекта и Большого Купавенского проезда в районе пересечения с шоссе Энтузиастов будут закрыты для движения. Это связано с проведением строительных работ. Рекомендуем заранее планировать маршрут с учeтом перекрытия. В тот же период на участках шоссе Энтузиастов будут недоступны для проезда одна — восемь полос», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на участке шоссе Энтузиастов от Северного Терлецкого пруда до д. 55 по шоссе Энтузиастов восемь полос будут закрыты с сохранением движения по трем — четырем полосам в каждом направлении за счет обустройства временных уширений.
Также на участке дублера шоссе Энтузиастов в районе д. 53 по шоссе Энтузиастов одна из двух полос будет закрыта для движения.