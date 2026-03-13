Россия и Мьянма обсуждают соглашение о прямых рейсах из Москвы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. РФ и Мьянма планируют в ближайшее время подписать новое соглашение по авиасообщению, необходимое для запуска прямых рейсов между странами из Москвы. Об этом заявили «Известиям» в российском посольстве.
Точные даты запуска рейсов пока не известны, отметили в диппредставительстве.
«Необходимо завершить согласование нового документа о сотрудничестве в сфере гражданской авиации, так как в настоящее время действует Соглашение о воздушном сообщении между СССР и правительством Бирманского Союза от 1970 года. Актуализированный вариант находится на финальной стадии подготовки, и мы рассчитываем на его скорое подписание», — пояснили в посольстве.
Кроме того, мьянманские власти заинтересованы в развитии и диверсификации своей системы безналичных расчетов, «подключение карт “Мир” не представляет большой сложности с технической точки зрения». «Прорабатывается и тема выдачи наличных кьят в банкоматах финансовых учреждений Мьянмы, сейчас снять валюту можно лишь в одном банкомате янгонского международного аэропорта “Мингаладон”, — отметили в посольстве РФ.