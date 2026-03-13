Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При ударе БПЛА по базе в Эрбиле пострадали около шести французских военных

Около шести французских военных пострадали в результате удара беспилотника по военной базе в иракской провинции Эрбиль. Об этом сообщил в ночь на пятницу, 13 марта, губернатор Умид Хошнав.

Около шести французских военных пострадали в результате удара беспилотника по военной базе в иракской провинции Эрбиль. Об этом сообщил в ночь на пятницу, 13 марта, губернатор Умид Хошнав.

— Шестеро французских военных пострадали в результате удара по району Мала Кара провинции Эрбиль. Никто из курдских отрядов «пешмерга» не ранен, — цитирует его телеканал Rudaw.

Уточняется, что не менее двух дронов ударили по району Мала Кара, где находится база военных международной коалиции, которые тренируют членов курдских вооруженных отрядов «пешмерга», сказано в статье.

Сильный взрыв прогремел на нефтяном танкере около порта Басра на юге Ирака. Об этом сообщило 12 марта иракское агентство Shafaq News.

Иран ударил беспилотниками по авиационной базе Рамат-Давид и РЛС на базе Мерон на севере Израиля, также атаке подверглись американские объекты в Кувейте. Об этом 6 марта сообщил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия». Командование также добавило, что в дальнейшем удары Ирана будут более интенсивными и масштабными.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше