Самая недооценённая «процедура омоложения»: Почему сон важнее витаминов и дорогого крема

С волосами ситуация не менее показательная. Сам волос — «мёртвая» структура, но его корень, волосяной фолликул, активно реагирует на стресс и гормональные колебания. Хронический недосып может увеличивать долю волос в фазе телогена — фазе выпадения. Именно поэтому при длительном стрессе и нарушении сна пациенты часто отмечают поредение волос. Кроме того, мелатонин обладает антиоксидантной активностью и участвует в регуляции цикла роста волос — его дефицит потенциально ослабляет фолликулы.